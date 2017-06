NPO herdenkt zondag Sandra Reemer

Volledig dove doorzetter zingt sterren van de hemel

13:02 De sinds 10 jaar volledig dove Mandy Harvey (29) heeft met haar zangauditie in America's Got Talent in één klap een plek in de finale van het programma veroverd. Harvey, die haar gehoor verloor door een zeldzame zenuwziekte, zong het zelf geschreven nummer Try loepzuiver en kreeg een staande ovatie van de jury en het publiek. Een filmpje van haar met emoties overgoten optreden gaat momenteel wereldwijd viraal.