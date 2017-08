Nieuwe ochtendshow Qmusic gaat veel verder dan Mattie alleen

Het vertrek van de radiomaker is een gevolg van de onenigheid die afgelopen voorjaar ontstond. Het duo had het plan om te verkassen naar Talpa Radio, maar Mattie doorkruiste dat door een lucratief contract met Qmusic te ondertekenen in de hoop dat Wietze ook zou blijven. Wietze meldde zich daarop ziek.



De zenderbazen van Qmusic hoopten lange tijd het duo weer samen te brengen in de ochtend. Het nieuwe seizoen begint op 4 september. Een woordvoerder beaamt dat een hereniging er niet in zit: ,,Er is veel over gezegd en geschreven. We hebben er alles aan willen doen om Mattie en Wietze als duo op Qmusic te behouden. We leggen ons neer bij de keuze van Wietze om Qmusic te verlaten en kijken nu vooral vol trots terug op vijf mooie jaren waarin we gegroeid zijn naar de tweede radiozender van Nederland.’’