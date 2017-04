Nieuwe biografie onthult bizarre details huwelijk Charles en Diana

Prins Charles werd op school gepest, kreeg thuis weinig affectie en kon maar moeilijk omgaan met de grilligheden van zijn vrouw Diana. Dat onthult de historicus en schrijfster Sally Bedell Smith in een nieuwe biografie over de Britse prins.

De relatie tussen Charles en Diana liep al mis tijdens de huwelijksreis. Die bracht het koppel in 1981 door in het Schotse Balmoral. Diana was gebroken door de affaire tussen Charles en Camilla en de beklemmende sfeer van het strenge Britse koninklijk hof. Ze huilde dagen aan een stuk en sneed zichzelf met een scheermesje of een stuk glas, aldus Sally Bedell Smith na vier jaar lang onderzoek.

De prinses zou vaak van humeur wisselen en er zelfs aan hebben gedacht zich van de trap te gooien toen ze drie maanden zwanger was van William.

Therapie

Volledig scherm © PR Diana kreeg valium voorgeschreven, maar weigerde die te nemen. Ze was er namelijk van overtuigd dat het hof haar wilde vergiftigen. Radeloos haalde Charles zijn vrouw over om in therapie te gaan. Toen Diana het na acht sessies het voor gezien hield, ging Charles in therapie. En dat 14 jaar lang. Volgens de therapeut werd Charles vroeger gepest, voelde hij zich verkeerd begrepen en miste hij spontane affectie.

Met de nieuwe biografie wil Bedell Smith een nieuw licht werpen op de relatie tussen Charles en Diana. Niet alleen Diana had te lijden onder haar huwelijk. Charles zou vol goede bedoelingen gezeten hebben, maar slaagde er niet in om zijn vrouw te helpen. Ze gaat ook in op zijn huwelijk met Camilla en zijn voorbereidingen op het opvolgen van zijn moeder koningin Elizabeth.

Diana Spencer kwam in 1997 om bij een tragisch auto-ongeluk, een jaar na haar scheiding. Charles en Camilla trouwden in 2005.

Prince Charles, the Passions and Paradoxes of an Improbable Life is vanaf 4 april verkrijgbaar. Eerder verscheen de bestseller Elizabeth the Queen.