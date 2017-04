Nieuw koppel in derde seizoen Nieuwe Buren

Ook in de derde reeks is weer een 'reallife-liefdeskoppel' te zien: Abbey Hoes en Tobias Kersloot. Abbey speelt de dochter van Fockeline Ouwerkerk en Tibor Lukács, de nieuwe buren in de derde reeks. Tobias speelt de zoon van Carl, het personage van Leopold de Witte uit het tweede seizoen. Ook Raymond Thiry en zijn 'zoon' Tonko Bossen nemen hun intrek in de Almeerse Zonnewijk.