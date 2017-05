Niet vier maar vijf spin-offs Game of Thrones in de maak

,,We hadden vier scripts in ontwikkeling toen ik vorige week in Los Angeles aankwam, maar tegen de tijd dat ik weer vertrok hadden we er vijf", aldus Martin, die ook een vijfde scriptschrijver aan de originele club van vier heeft toegevoegd. Alle verhalen die in ontwikkeling zijn, zijn overigens verhalen die voor de gebeurtenissen in de serie plaatsvinden.



Martin schrijft ook dat hij nog altijd het zesde boek in de A Song of Ice and Fire-boekenserie, waarop Game of Thrones is gebaseerd, werkt. ,,Ik zou willen dat ik mezelf kon klonen of op een of andere manier meer uren in een dag kan stoppen of minder slaap nodig zou hebben. Maar het is wat het is", zegt hij.



Vorige week werd bekend dat HBO werkt aan opvolgers voor Game of Thrones. Komende zomer gaat het voorlaatste seizoen van de serie in première.