Nicolas Cage breekt enkel tijdens filmopnames

Johnny Depp verwikkeld in miljoenenstrijd met ex-management

26 april Johnny Depp is van mening dat hij geen verantwoording af hoeft te leggen over hoe hij zijn geld uitgeeft. De 53-jarige acteur, die kampt met een miljoenenschuld, is verwikkeld in een juridische strijd met zijn voormalige managers. In een interview met The Wall Street Journal heeft Depp zich voor het eerst uitgelaten over zijn financiële problemen.