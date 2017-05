Nederlandse poppodia nemen geen aanvullende maatregelen

De bond laat weten dat haar leden, waartoe grote zalen als Paradiso, 013 en TivoliVredenburg behoren, geen aanvullende maatregelen zullen nemen. ,,Uit voorzorg zijn al eerder (na onder andere de aanslag op de Bataclan in Parijs) zichtbaar en onzichtbaar maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden bestendigd. Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel wordt vanuit de bestaande kaders extra alertheid gevraagd. Organisatoren bekijken op dit moment of maatregelen moeten worden aangescherpt.''



De VNPF staat na de aanslag, waarbij 22 mensen om het leven kwamen, in nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,Er is nog weinig informatie beschikbaar om de situatie goed te kunnen duiden. Vooralsnog is er geen indicatie dat er een specifieke dreiging is die zich ook op Nederland richt.'' Wel zou de kans op een aanslag reëel worden geacht. ,,Daarom is ook in Nederland waakzaamheid geboden'', aldus de vereniging.



In popzalen en bij festivals wordt aankomend weekend tijdens de 'hoofdact' een minuut stilte gehouden vanwege de aanslag. Leden van de VNPF leven mee met de slachtoffers, nabestaanden en organisatoren en voelen zich solidair met het Verenigd Koninkrijk. ,,Het was een aanslag op de vrijheid. Terreur mag vrijheid, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat niet aantasten.''