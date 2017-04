Nagellak-ridder Tijn maakt het goed

MRI

Met de gezondheid van de nagellakheld gaat het redelijk. Hij wordt behandeld in het VUmc, waar na de laatste uitslag bleek dat de tumor in zijn hoofdje kleiner is geworden. ,,We waren vorige week op weg naar Duitsland toen we een telefoontje van de doktoren kregen'', licht vader Gerrit toe. ,,De laatste MRI ziet er beter uit dan die in januari, toen het slecht ging. De tumor is een klein stukje kleiner door de chemo. Hij is enigszins stabiel.''