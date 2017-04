Na bijna 8 jaar nieuw seizoen Prison Break

In het nieuwe seizoen blijkt Scofield helemaal niet dood te zijn. Hij zit in de bajes in Jemen waar IS een burgeroorlog is begonnen. Hoe het kan dat Michael nog leeft en hoe hij in het Midden-Oosten is terechtgekomen, daar zul je niet meteen in de eerste aflevering achter komen. Het gaat vooral om de andere personages die ontdekken dat hij nog leeft.