Muziek 'Manchester' in de lift na benefiet

Ook andere nummers van Ariana, zoals Break Free, The Way en My Everything, de single die de zangeres deed samen met het Parrs Wood High School Choir, doen het goed. Van Oasis staan de nummers Don't Look Back In Anger, dat werd gezongen door Ariana en Chris Martin, en Live Forever weer in de belangstelling. Coldplay ziet de verkopen van Fix You en Viva La Vida stijgen terwijl The Black Eyed Peas met Where Is The Love goede zaken doet.