MTV-tweeling: Als dit niks wordt, willen we paaldansers worden

Voor hun programma Double Trouble reisden de meiden af naar Bulgarije voor een kampeervakantie. ,,We hadden geen idee waar Bulgarije lag. We lieten het echt op ons afkomen", verklaren ze. Of ze het leuk vonden om dit te doen? ,,Ja, het was echt veel leuker dan Ex on the Beach. Wij zijn een beetje mensenschuw en in Ex on the Beach zat je met een grote groep 24/7 op elkaars lip", legt Esmee uit. ,,Voor ons eigen programma waren we lekker met elkaar en hoefden we ons ook niet aan anderen aan te passen."



De tweeling - beide zussen zijn werkzaam als shiftleader in een broodjeszaak in Den Bosch - hoopt vurig nog meer seizoenen te krijgen. En programma's als Geordie Shore, Ex on the Beach en Are you the one passen helemaal in hun straatje. ,,We hoeven daar niet na te denken. Daar houden we van."



En hoe zit dat dan met de dingen die ze hebben gezegd en gedaan op tv? Hebben ze af en toe geen spijt? ,, Nee hoor. We zeggen gewoon wat we denken en doen ons niet anders voor. Het boeit ons ook niet wat mensen over ons zeggen", zegt Esmee stellig.