Mr. Probz krijgt bezoek van politie

Komedie Ron Goossens gaat naar buitenland

29 april De film Ron Goossens: Low Budget Stuntman van regisseurs Steffen Haars en Flip van der Kuil gaat naar het buitenland. De komedie van de makers van New Kids beleeft komend weekend haar festivalpremière op het Crossing Europe Film Festival in Linz en is vervolgens ook te zien op festivals in Brazilië, Zwitserland en Canada.