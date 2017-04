Mokkende Mees 'ondankbaarste kandidaat ooit' van klusprogramma RTL

In de door ruim 1,1 miljoen kijkers gevolgde uitzending draaide het gisteren om Femke en Mees, een in de buurt van Rotterdam wonend stel dat elkaar in 2002 leerde kennen, drie kinderen kreeg en in 2004 in een opknaphuis ging wonen dat anno 2017 nog verre van af is. Zo was de keuken nog niet af en ook een badkamer ontbrak in de woning. Omdat Femke niet wil dat haar twee zoontjes en dochter het zonder douche moeten stellen, stuurde ze een e-mailtje naar het programma. Maar dat bericht werd onderschept door Mees.



,,Hij checkt mijn mailtjes anders nooit'', aldus Femke met tranen in de ogen. ,,Kennelijk had mijn man onderbuikgevoelens. Toen hij het had ontdekt, was hij waanzinnig boos. Als ik mijn deelname aan het programma zou doorzetten, zou hij zijn spullen pakken. Het was uiteindelijk hij weg of ik.'' Uiteindelijk lukte het Femke haar man te overtuigen, maar op het moment dat John Williams daadwerkelijk ten tonele verschijnt gaat Mees volledig door het lint. Of, zoals Mees het zelf omschrijft, 'de pleuris breekt uit'.