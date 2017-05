Moeder van Leontine Borsato overleden

In april werd de moeder van Leontine in het ziekenhuis in Blaricum opgenomen. Zes jaar geleden kreeg de schoonmoeder van Marco Borsato een hersenbloeding, waar ze uiteindelijk van herstelde.



In een verklaring aan Shownieuws laat de familie weten: ,,Leontine is onbeschrijfelijk dankbaar voor alles wat haar moeder voor de gehele familie heeft betekend. De familie vraagt hun privacy te respecteren om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen."