Moeder OG3NE staakt behandeling botkanker

Isolde, de inspiratiebron voor het nummer Lights And Shadows waarmee OG3NE Nederland dit jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival, heeft een zeldzame vorm van botkanker. Vlak voordat ze haar dochters verraste in Kiev, werd in Isoldes nek een bult ontdekt.



,,Isolde ging een behandelingstraject in tegen die nieuwe tumor in haar hals, nadat ze terugkwam uit Kiev", liet manager Benno de Leeuw weten aan De Telegraaf. ,,Ze is bestraald in de hoop dat er wat verbetering zou komen." Die kwam er helaas niet. ,,Daarop heeft zij moeten besluiten de behandeling te stoppen."