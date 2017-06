Miranda Kerr kreeg voor miljoenen aan juwelen van omstreden zakenman

Ook acteur Leonardo DiCaprio kwam niet onder de exorbitante cadeaus van Low uit. Opvallend is dat de zakenman banden heeft met de filmproductiemaatschappij Red Granite, waar ook DiCaprio mee samenwerkte.



Low zou volgens de gepubliceerde papieren miljoenen hebben uitgegeven om met DiCaprio rond de wereld te vliegen en te gokken. Daarnaast financierde Red Granite de film The Wolf of Wallstreet en mocht DiCaprio diverse kunststukken uit de film als geschenk houden.



De 42-jarige acteur heeft gisteren via een woordvoerster laten weten een bedrag van ongeveer 13 miljoen dollar terug te betalen. Het is aannemelijk dat de superster niet geassocieerd wil worden met de illegale praktijken van Low.



Het onderzoek is ondertussen nog in volle gang. Red Granite heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd dat het de zaak probeert op te lossen en volledig samenwerkt met justitie.