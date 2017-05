Minder Europese kijkers voor Songfestival

Katy Perry bevestigt ruzie met Taylor Swift

18:52 Katy Perry heeft eindelijk bevestigd dat zij en Taylor Swift ruzie hebben. Al jaren gaan geruchten dat het niet botert tussen de twee zangeressen, iets wat volgens Katy Taylors schuld is. ,,Zij begon en het is aan haar om er een einde aan te maken'', zegt Katy in gesprek met talkshowhost James Corden in diens populaire programmaonderdeel Carpool Karaoke.