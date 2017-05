Milika Peterzon terug in de spotlights na hersenbloeding

De presentatrice vindt het lastig dat ze veel minder kan dan vroeger, vertelt ze De Telegraaf. ,,Het is verschrikkelijk wat er allemaal is gebeurd. Daar voel ik me af en toe ook ongelukkig mee, want mijn leven is zó anders geworden."



Milika hield een hersenbeschadiging over aan de zware beroerte, waardoor ze "op links niet alles ziet". Ook had ze een epileptische aanval. ,,Ik wist niet dat je epilepsie kon ontwikkelen na een hersenbloeding." Begin dit jaar kreeg ze een aanval terwijl ze met haar hond aan het wandelen was. ,,Ik weet van die hele aanval niets meer. Ik lag ineens met mijn hoofd in het zand en mijn zonnebril zat verfrommeld op mijn hoofd."