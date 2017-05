Michiel Vos ontmoette Trump: Hij liep een beetje verloren rond

Hoe heb je als correspondent de verkiezing van Trump beleefd?

,,Het was heel bijzonder voor heel Amerika. Het is toch voor het eerst dat iemand met zo’n grote mond die al twitterend de voordeur van het Witte Huis platliep. Iemand die nul ervaring heeft, uit een totaal andere wereld komt, maar wel heel beroemd was in Amerika. Hij is voor gewone Amerikanen een soort uiting van woede en ongenoegen, omdat zij al heel lang vinden dat de gemiddelde politicus ze niet meer vertegenwoordigt. Trump is juist iemand die ze willen hebben: hoe meer out of the ordinary hoe beter. Je hebt twee Amerika’s: Trumps Amerika en het Amerika van New York en Los Angeles. Het toont ook een beetje de dood van de politiek zoals die was. Ik wil ook Trumps Amerika laten zien.”

Hoe neem je de kijker mee?

,,Ik laat mensen zien die naar Trump bijeenkomsten gaan. Je gaat een beetje mee in hun Amerika. Dat zijn de mensen die op St. Patrick’s Day parade door de straten van hun stadje lopen, trots op de Europese roots van hun voorouders. Die trots is weggevallen onder Obama, vinden zij. Obama verontschuldigde zich altijd voor Amerika in het buitenland. Trump zegt: ‘America first’. Dat willen die mensen horen. ‘Niet lullen, wij zijn nu aan de beurt.’ Daarnaast laten we allerlei specialisten over Trump vertellen. Zij weten dondersgoed dat ze onderdeel zijn van het establishment en dat Trump een loopje met ze neemt.”

Je hebt Trump ook ontmoet. Hoe was dat?

,,Hij was net een maand president. Het Witte Huis voelde heel leeg en verlaten aan. Die hele ontmoeting had iets bevreemdends. Hij moest een paar regels voorlezen uit de grondwet voor een project wat ik doe samen met mijn vrouw Alexandra Pelosi voor de zender HBO. We praatten over New York en je merkte dat hij er in gedachten even terug was. Hij miste overduidelijk zijn eigen stad, waarin hij groot is geworden. Hij liep een beetje verloren rond in zijn nieuwe huis.”

Volledig scherm © Getty Images

Hij is nog niet in zijn rol als president gegroeid?

,,Hij gedraagt zich niet als een president en lijkt nog steeds op campagne te zijn. Dan is hij op zijn gemak. Tijdens de documentaire gaan we mee naar een rally in Pennsylvania en dan zie je dat Trump weer in zijn element is en de pers voor rotte vis uitmaakt. Je ziet dan het verschil. Hij heeft nooit zijn draai naar het presidentschap gemaakt en dat vindt zijn achterban prachtig.”

Rond Trump is het nooit rustig.

,,Als je in Amerika woont is er eigenlijk niks anders dan Trump. Je snakt bijna naar ander nieuws. Kim Kardashian is door Ivanka Trump zelfs naar de achtergrond verschoven. Dan weet je dat er echt iets aan de hand is. Hij zit ook in alle nieuwsrubrieken, niet alleen de politieke. Hij is Russell Crowe die in de film The Gladiator in de arena staat en zegt: ‘Are you not entertaint?’ En dan gooit hij nog even het zwaard in de eliteloge. De elite heeft hem nooit geaccepteerd. Een tragisch figuur. Als hij ten onder gaat, zal hij dat al vechtend doen.”

Staan de Trump-stemmers nog honderd procent achter hun president?

,,Ja, als er iets misgaat, geven ze de schuld aan het systeem. Dat is niet dom, ze hebben gewoon een andere blik. Ze zijn in de steek gelaten. En het is niet alleen Trump die dat zegt, maar de Democratische kandidaat Bernie Sanders ook. Alleen Hilary Clinton zei het niet, die had het niet door. Trump heeft later in privékring gezegd: ‘I felt the anger outhere and I sucked it up’.”

Wat vind je het meest opvallend aan Trumps eerste honderd dagen als president?

,,Dat hij niet de draai heeft gemaakt van campagne naar echt president zijn. Dat is ergens zijn kracht, maar tegelijkertijd ook zijn zwakte. Hij spiegelt zich ook aan een president van heel lang geleden: Andrew Jackson. Dat was ook een soort halve cowboy. Hij doet alles uit de onderbuik en daarom is hij zo onvoorspelbaar. Dat is sexy en daarom kijken we er zo massaal naar.”

Hier beheerst Trump ook elke dag het nieuws.

,,Bizar. Elk nieuwtje over Trump opent het nieuws. Ik denk dan: ‘Get a life’.”

Waarom vind je het zo bizar?

,,Ik ben er natuurlijk zelf ook schuldig aan. Maar ik denk: ‘Jongens in Amerika gaat het nooit over Europa.’ Never. Hier vinden wij hem vreemd en daarom gek. Wij denken dat we Amerika begrijpen, maar dat is niet zo. Dat hebben de Amerikanen tijdens de verkiezingen laten zien. Ik vind hem heel fascinerend. Ook al is hij miljardair, hij schopt toch tegen de politiek van het geld en van de elite aan.”

Verwacht jij dat Trump de hele rit uit gaat zitten?

,,Met Trump weet je het nooit. Ik heb ooit van Max Westerman geleerd dat je nooit moet voorspellen.”

Wat hoop je met deze documentaire over te brengen aan de kijker?

,,Als je de volgende keer naar Amerika gaat, ga dan niet naar San Francisco, New York of LA. Maar ga naar dat andere Amerika toe. Gewoon Pennsylvania in. Het is geen topattractie, maar dan zie je het Amerika van Trump.”