Michael Moore met show over Trump op Broadway

Tijdens een persconferentie maandag zei de filmmaker volgens The Hollywood Reporter: ,,We hebben kranten presidenten ten val zien brengen, tv-programma's directeuren. Boeken hebben mensen met macht op hun knieën gebracht. Kunst heeft eraan bijgedragen de wereld beter te maken. Waarom kijken we niet of een theaterstuk genoeg reuring kan veroorzaken om een man in de Oval Office aan het wankelen te brengen? Ik weet het niet, maar ik kom er graag achter. Hey, er zijn vreemdere dingen gebeurd het afgelopen jaar."

Het theaterstuk van Moore is vanaf 10 augustus twaalf weken lang te zien op Broadway in New York. Moore kondigde aan dat de presidentiële lodge van het theater iedere voorstelling is gereserveerd voor Donald Trump, zijn familie en zijn vice-president Mike Pence.