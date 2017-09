Metallica als vanouds: trommelvliestergend hard

METALLICA – Concert (4 sterren)

Het blijft zoeken naar manieren om bij concerten malafide tickethandelaren buitenspel te zetten. Taylor Swift oogstte ladingen kritiek met haar 'verified fans'-systeem, waarbij extra merchandise-aankopen én flatterend commentaar op sociale media voorrang bij de kaartverkoop opleveren. Metallica koos een andere manier: net als Radiohead eerder verkocht de band de tickets voor de twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam op naam. Bezoekers moesten bij entree hun legitimatie tonen.

Het leidde vanavond tot hindernissen voor de fans. Kaarthouders die op het laatste moment besloten niet te gaan, klaagden op Twitter de naam op hun tickets niet meer te kunnen aanpassen. Ook voor hen bleek doorverkoop zo onmogelijk. De extra controle aan de deur - in combinatie met het tegenwoordig gebruikelijke fouilleren om veiligheidsredenen - leverde het begin van het concert bovendien een kwartier vertraging op.

Maar toen waren alle zorgen ook snel vergeten. De fans zagen de meesters van de metal zoals ze die het liefst zien: spijkerhard. Wie van Metallica vernieuwingsdrang of experiment verwacht, stalt zijn hoop het beste bij de ingang van de zaal. Het viertal is als een bezoekje aan de Chinees op de hoek op zondagavond: je weet vooraf exact hoe het bestelde menu zal smaken. En in Metallica's geval levert het hoofdgerecht geen maagkramp, maar gehoorschade op.

Daverend

De band heeft met Hardwired...to Self-Destruct niettemin een fris én inderdaad opnieuw daverend hard nieuw album gemaakt. Het bood het kwartet de gelegenheid te openen met vers werk. Het titelnummer van het album zorgde meteen voor gebalde vuisten in de lucht en gebrul vanuit de massa. En ook Atlas, Rise! past precies in het gebruikelijke Metallica-idioom.

Met een podium dat middenin de binnen een uur uitverkocht geraakte Ziggo Dome was geposteerd, kon Metallica dichtbij zijn trouwe aanhang komen. Op knuffelafstand zou je bijna zeggen als de drie Amerikanen en die ene Deen op drums er -inmiddels allen voorbij de 50- niet nog steeds zo lekker vervaarlijk uitzagen. 36 zwevende tv-kubussen gaven de metalmastodonten een moderne look. De hippe opstelling was voor zanger James Hetfield getuige een valpartij in het trapgat nog even wennen. 'Het gaat prima,' reageerde hij. 'Met m'n ego wat minder.'

De finale van de show was uiteraard gebouwd rond inmiddels klassieke songs als One, Master of Puppets en Nothing Else Matters. Ze staan alle drie hoog in Radio 2's Top 2000, maar Metallica slaagde er in ze tijdens de twee uur lange trommelvliesaanval toch weer de juiste opzwepende energie mee te geven.