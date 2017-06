Meeuwis blijkt verrassing van kwakkelend Pinkpop

Je moet het maar durven. Op een festival dat 22 jaar en bijna 50 stadionconcerten twijfelde om je uit te nodigen, na vijf minuten twee akkoorden aanslaan en vervolgens rustig toekijken of het publiek het eerste couplet van een eveneens 22 jaar oude hit a capella over de Pinkpop-weide galmt. Het moet voor Guus Meeuwis een euforisch gevoel zijn geweest om te constateren hoe warm de omhelzing van het Pinkpop-publiek uitpakte.



In de schaduw van het debuut van Justin Bieber oogde de invitatie voor voormalig polonaiseprins Meeuwis op voorhand namelijk net zo controversieel. Zou het publiek -vandaag in afwachting van Liam Gallagher, System of a Down en Kings of Leon- de Brabantse bard in Limburg aan de borst drukken? Ja dus. En dat antwoord was eigenlijk al na drie tellen duidelijk toen Meeuwis bij zijn entree de handen van de menigte met een klein gebaar de hoogte in dirigeerde.



Vervolgens voltrok zich waar Pinkpopvader Jan Smeets vergeefs op hoopte bij Justin Bieber en Green Day: een feest dat jong en oud verbroederde. Het gebeurde al toen Meeuwis al derde lied Hazes-cover Geef me je angst inzette: pubers en papa's sloegen de armen om elkaars schouders en deinden mee.