Martin Gaus: Inzet zeehonden bij reddingen is goedbedoelde grap

3FM stijgt in luistercijfers, Qmusic daalt

15:20 De dalende lijn in de luistercijfers van NPO 3FM lijkt voorlopig tot een eind gekomen. In de nieuwe cijfers stijgt de geplaagde publieke omroep licht met 0,2 procent naar een marktaandeel van 4,7 procent. Daarmee is het de achtste radiozender van Nederland.