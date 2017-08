Marieke Elsinga niet opgevolgd in RTL Late Night

RTL gaat er voortaan op een andere manier invulling aan geven, zo bevestigt de zender aan het AD. Dat er geen nieuw persoon in de studio komt, kan mogelijk wél betekenen dat er een reporter voor het late-nightprogramma op pad gaat. Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda heeft bijvoorbeeld op die manier een vaste rol in de NPO 1-talkshow van Eva Jinek. Maar hoe die ‘andere invulling’ er precies gaat uitzien, is nog onduidelijk. Marieke Elsinga was een jaar lang sidekick, eerst van Humberto Tan en de afgelopen maanden van Beau van Erven Dorens in de zomerse variant RTL Summer Night. Zij gaf onlangs aan d e overstap te maken naar RTL Boulevard . Ook is zij binnenkort te zien als kandidaat in Expeditie Robinson 2018.

Lovende woorden

,,Ik kijk terug op een gaaf jaar’’, liet de 31-jarige Elsinga gisteren weten in RTL Boulevard, even voor haar laatste uitzending. ,,Ik heb 214 afleveringen gemaakt, als ik die van vanavond meetel. Als je anderhalf jaar geleden tegen me had gezegd dat ik 214 liveshows zou maken op RTL 4, had ik gezegd: leuk, over een paar jaar."



Naar eigen zeggen moest de brunette wennen aan een 'raar ritme'. ,,Je ligt er echt laat in, meestal slaap ik van 01.30 uur tot 10.00 uur", schetste ze. ,,Doordeweeks drink ik niet, maar op vrijdagavond wel. In het weekeinde haal ik het lekker in."



Gisteravond was tevens de laatste RTL Summer Night-uitzending van Beau van Erven Dorens. ,,Het was fantastisch. Ik vond het ongelooflijk leerzaam. Ik weet nog wel de eerste aflevering, acht weken terug: toen kon ik van de zenuwen helemaal niets. Daar groei je dan op een gegeven moment in’’, vertelde de presentator na afloop in de late editie van RTL Boulevard.



Van Erven Dorens kreeg veel lovende kritieken voor zijn rol als talkshowhost, maar hij is niet van plan Humberto Tan van de troon te stoten. ,,Ik ga gewoon terug naar RTL Boulevard. Ik heb allemaal leuke projecten staan en Humberto komt op 4 september weer terug. Hij gaat gewoon weer keihard aan de slag en daar hebben we ook allemaal weer ontzettend veel zin in.’’