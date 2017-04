Mari van de Ven vindt boer Herman opeens sexy hipster

De foto's van Herman doken gisteren op via de KRO-NCRV. Ze werden gemaakt op het schip SS Rotterdam, waar de reunië van boeren Herman, David, Olke, Riks en Marc werd opgenomen.



Blijkbaar doet de liefde voor Fleur hem goed, want Herman straalt. ,,Hij had al een leuke kop, maar zijn nieuwe haar haalt hem nog meer op. Het laat zien dat een kapsel ontzettend bepalend is'', aldus Van de Ven over de transformatie van de boer die met zijn ouders en zusje Meike in de Franse Provence woont. Het valt Van de Ven ook op dat Herman een spleetje tussen zijn tanden heeft. ,,Dat stopte hij voorheen misschien meer weg. Maar het is ontzettend sexy.''



Boy next door

De topstylist omschrijft de make-over als van 'boy next door' naar 'hipster'. ,,Hij heeft prachtig haar, dit staat hem ontzettend goed. Lang niet iedereen kan zoiets hebben.'' Van de Ven doelt op een zogenoemd disconnected haircut, waarbij het haar in verschillende lengtes wordt geknipt. ,,Dat was al een tijdje in, maar is nog steeds populair. Ik denk dat Herman bij een Nederlandse kapper is langs geweest.''



Volgens Van de Ven is besloten de scheiding van Herman te veranderen van rechts naar links, waarmee de ooit rechtsdragende melkveehouder opeens zijn lokken naar de andere kant kamt. ,,Dat is mogelijk, zeker als het haar goed verdeeld is en er geen kruin in de weg zit. Het is per persoon bepalend.''



De haarstylist van de sterren, die onder meer Yolanthe, Sylvie Meis en Trijntje Oosterhuis tot zijn clièntele rekent, concludeert dat Hermans nieuwe look de boer meer zelfvertrouwen geeft. ,,Maar de liefde blijft het allermooist. Daar kan geen make-up tegenop!''



Stapelverliefd

Herman, die nog niet eerder een vriendin had, viel tijdens Boer Zoekt Vrouw voor de charmes van paardenmeisje Fleur Verwaaij uit het Noord-Brabantse Gassel. Haar vader Leon liet los aan Story: ,,Ze zijn nog altijd erg verliefd. Fleur is nog niet naar Frankrijk verhuisd, dat gaat te snel. We zijn erg blij met Herman, hij is een geweldige jongen voor ons Fleur.''