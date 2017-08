Logan Lucky met vadsige Channing Tatum biedt heerlijk vermaak

Thomas Webb is opgegroeid in de stad die nooit slaapt. Toch heeft deze New Yorker een behoorlijk saai leven - zo oordeelt hij zelf. De twintiger heeft nooit iets meegemaakt, durft geen schrijver te worden en maatje Mimi 'wil liever vrienden blijven'. Dan ontdekt Thomas dat zijn vader een verhouding heeft. Hij besluit diens minnares te overtuigen afstand te nemen, want hij vermoedt dat zijn wankele moeder erin zal blijven als ze over de affaire hoort. Het loopt anders, want ook Thomas valt voor deze Britse minnares.



Een nieuwe, ietwat excentrieke buurman voorziet hem ondertussen van vaderlijk advies. Hoewel deze nieuwste film van Webb ((500) Days of Summer) doet denken aan Noah Baumbach-films en er veel dialoog aan te pas komt, is dit plot veel extremer - soapachtig zelfs. Bovendien komen sommige personages niet helemaal tot bloei en mist het geheel soms de lichtvoetigheid die men in dit genre zou verwachten. En tóch kijkt dit coming of age-drama best lekker weg.

(Maricke Nieuwdorp)



Regie: Marc Webb. Hoofdrollen: Callum Turner, Jeff Bridges