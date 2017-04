Lisa en Shelley gaan vatbare zus Amy in Kiev beschermen tegen hoesters

De tweelingzussen Amy en Shelley (21) en Lisa (22) hebben volgens eigen zeggen net een griepje achter de rug. ,,We zijn 'gelukkig' een tijdje geleden al ziek geweest en voelen ons momenteel topfit'', verzekert Amy. ,,Maar het blijft met name voor mij oppassen geblazen.'' De jonge Lights ans Shadows-vocaliste heeft van nature een ietwat broze gezondheid. ,,Ik ben geboren met één long. Mijn rechterlong bleek zich niet te hebben ontwikkeld, waardoor mijn hart naar rechts is gedraaid in de leegte die in mijn borst ontstond door het ontbreken van die long. Verder heb ik ook nog astma.''



Amy noemt de combinatie één long en astma 'behoorlijk zwaar'. ,,Ik ben ermee geboren en niet anders gewend. Ik kan me hooguit voorstellen hoe het is om net als Lisa en Shelley twee goed functionerende longen te hebben. Maar ach, er is goed mee te leven'', verzekert ze. Wel moet de jonge zangeres in het dagelijkse leven en bij optredens goed op haar tellen passen. ,,Met zingen en de stemverdeling houden we rekening met mijn beperking. Ik doe niet te veel lange en harde uithalen en ik moet niet te gek gaan doen met snelle of ingewikkelde danspasjes. Daardoor kan ik buiten adem raken. En dat gaat dan weer ten koste van m'n vocalen.''



Hoewel Amy in geen geval 'ziek' wil worden genoemd, zullen Lisa en Shelley haar in Kiev goed beschermen tegen hoestende of rokende mensen in haar directe omgeving. Amy: ,,Ik ben behoorlijk vatbaar voor virusjes en word best snel aangestoken. Dus in Oekraïne ga ik veel rust pakken en mezelf goed aankleden. En in mensenmassa's zal ik meer dan anderen opletten. Als iemand per ongeluk vlakbij mij hoest of proest, kan ik zijn of haar koutje zo oppikken.''