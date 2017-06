Linda de Mol: Ik ben bezig met een film

De film zou moeten draaien om zussen. ,,Het is iets met zussen. En ik heb hele leuke zussen'', zei ze. Linda is van plan de oudste zus te spelen. Wie haar medespeelsters worden, wilde ze nog niet zeggen. ,,Het is nog in een beginstadium. Maar volgens mij kan het een hele leuke film worden.''



Ook onthulde Linda dat ze nog steeds geen kilootje is aangekomen sinds haar strenge dieet twee maanden terug. ,,Maar ik heb het hier wel even losgelaten'', zei de presentatrice. Op het festival staan namelijk ook allerlei foodstands. Voor de vakantie wil De Mol er nog wel even tegenaan. ,,Zodat ik echt nog in mijn bikini kan, desnoods in mijn badpak.''