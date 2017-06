Linda de Mol feliciteert dochter en alle andere geslaagden

,,Gefeliciteerd aan alle geslaagden'', laat de RTL-presentatrice vandaag weten via Instagram. Ze stuurde een foto mee van haar en Noa voor een groot hek met daarop 'geslaagd' en natuurlijk de Nederlandse vlag en Noa's schooltas.



De 17-jarige Noa is één van de gelukkigen die binnenkort haar VWO-diploma krijgt overhandigd. Volgens haar bekende moeder is het nu tijd voor een feestje.



Noa's vader is Sander Vahle, die tot 2007 12 jaar lang met Linda samen was. Ze kregen ook een zoon, Julian (20). Hij studeert in Amsterdam. Linda is sinds 2008 samen met componist Jeroen Rietbergen.



Niet alleen in huize De Mol gaat de Nederlandse vlag uit, maar bij veel meer gezinnen. Zo mochten ook andere kinderen van BN'ers hun schooltas aan de vlaggenstok hangen. Onder meer Julia Tan, Summer Kroes en Pepijn Meeuwis zijn ook geslaagd.