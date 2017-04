Lieke showt geboortekaartje Zef, Winston maakt flinke smak

Shania Twain na 15 jaar weer terug met nieuw album

7:37 Bijna vijftien jaar na haar album Up!, brengt Shania Twain dit najaar nieuwe muziek uit. Het kersverse jurylid van de Amerikaanse versie van The Voice hoopt haar cd in september af te hebben. De nog titelloze plaat wordt in juni voorafgegaan door een nieuwe single, Life's About To Get Good.