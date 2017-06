Lezing Mart Smeets afgelast wegens gebrek aan belangstelling

Ed Sheeran speelt volgend jaar in ArenA

12:10 Ed Sheeran keert volgend jaar terug in Nederland voor een soloconcert. Na zijn shows in de Ziggo Dome van afgelopen april, speelt hij volgend jaar aan de 'overkant' in de Amsterdam ArenA. De show vindt plaats op 28 juni 2018, zo kondigde de zanger vandaag aan.