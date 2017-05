Lachen in Ziggo Dome? Eerst even telefoon in speciaal hoesje

Volgens Verhorst staat het verbieden van telefoons voorlopig niet in de planning bij concerten. ,,Daar klagen mensen ook wel eens over het licht van telefoonschermpjes, maar door het licht en het geluid bij een concert is het een stuk minder hinderlijk. Voor comedians is het licht wel heel storend en bovendien willen ze niet dat hun grappen uitlekken op het internet. Een grap die je al eens hebt gehoord, is natuurlijk niet grappig meer.''



Of Mojo vaker gebruik gaat maken van de hoesjes bij comedyshows durft hij niet te zeggen. ,,Dat is niet aan ons. Het ging in dit geval om een specifieke wens vanuit de artiest. Chris Rock neemt zelf de hoesjes mee en zal ze vermoedelijk tijdens zijn hele tour gebruiken.''