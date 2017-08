Koningspaar bedankt voor medeleven na overlijden Zorreguieta

Bonnie Tyler zingt Total Eclipse of the Heart tijdens zons­ver­duis­te­ring

18:21 Bonnie Tyler zingt tijdens de zonsverduistering vanavond aan boord van een cruiseschip op volle zee, haar hitnummer Total Eclipse of the Heart. Passagiers van The Oasis of the Seas kunnen de zeldzame eclips op volle zee zien en meemaken.