Koningin Máxima schittert in Taminiau, Amalia draagt Zara

Voor de cape koos Taminiau voor een donkerblauwe stof met een rauwe, wollige en matte uitstraling, die in contrast staat met de overloop naar een glanskatoen in oker, met een glanzende en gladdere textuur, specificeert het TextielMuseum. De donkerblauwe jurk is gemaakt van een combinatie van zijde crêpe Georgette en organza. In het kleurverloop zijn donkerblauwe en okerkleurige gesmokte ribbanden, smalle metalen kettingen en kristallen geborduurd.

De keuze voor Taminiau heeft te maken met zijn Brabantse roots. De succesvolle designer is geboren in Goirle. Het is niet de eerste keer dat de koningin met hem in zee gaat. Eerder ontwierp hij haar 'postzakken-pakje' en de koningsblauwe jurk op de dag van de inhuldiging in 2013.