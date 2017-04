Koningin Máxima schittert in donkerblauw, Amalia draagt Zara

UpdateKoningin Máxima viert vandaag Koningsdag in Tilburg in een donkerblauwe outfit van de Nederlandse designer Jan Taminiau (41). Dat stelt modejournaliste Josine Droogendijk op basis van Brabantse bronnen.

De keuze voor Taminiau heeft te maken met zijn Brabantse roots. De succesvolle designer is geboren in Goirle. Het zou niet de eerste keer zijn dat de koningin met hem in zee gaat. Eerder ontwierp hij haar 'postzakken-pakje' en de koningsblauwe jurk op de dag van de inhuldiging in 2013.

Zara

Op een foto die vandaag is vrijgegeven door het Koninklijk Huis is te zien hoe de koningin schittert in een donkerblauwe cape. Koning Willem-Alexander draagt een donkergrijs pak en oranje stropdas. Prinses Amalia koos voor een lichtgele mantel van Zara ter waarde van 99,95 euro. Haar zusjes Alexia en Ariane dragen een donkerblauw en roze jurkje. Om Ariane te beschermen tegen de kou trok ze ook haar beige cape, die ze eerder droeg tijdens Koningsdag 2015, uit de kast.

,,We hebben een T, we hebben 'n A, we hebben een M, we hebben een I, we hebben een N, we hebben een I, we hebben een A, we hebben een U, lalala'', aldus Droogendijk op Twitter.

Met de keuze voor Taminiau doorbreekt Máxima mogelijk een traditie. Vijf jaar lang koos ze op 27 april voor de Belgische ontwerper Edouard Vermeulen, die het modehuis Natan aanvoert.

Droogendijk legt vandaag in het AD uit hoe ze aan haar informatie komt. De Oranjes zijn doorgaans zwijgzaam als het gaat om hun modekeuzes. ,,Zo heb ik uren en uren, dag na dag catwalkfoto's bestudeerd van modehuizen en designers waar Máxima graag koopt. Natan, Valentino, Jan Taminiau. Op een gegeven moment ga je stijlen herkennen door het gebruik van bepaalde plooien, mouwinzetten of prints. Inmiddels ben ik zover dat ik die wetenschap combineer met mijn kennis over stoffen in bepaalde collecties en dan al bijna 100 procent zeker ben van het label of merk.''

,,Maar ik bel altijd voor bevestiging. En de meeste modehuizen geven die als je daarom vraagt. De koningin is natuurlijk het ideale visitekaartje. Toen bekend werd dat Jan Taminiau de inhuldigingsjurk had gemaakt, heeft hij het een jaar lang waanzinnig druk gehad.''