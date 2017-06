Kippenvel en tranen tijdens benefietconcert One Love Manchester

Niet alleen het concertpubliek was diep onder de indruk van het eerbetoon van beroemde zangers en zangeressen. Op Twitter wordt vol lof gesproken over de optredens van Katy Perry, Coldplay en Robbie Williams. Menig kijker pinkte een traantje weg.



Ook zangeres Ariana Grande, waar terroristen op 22 mei toesloegen tijdens haar concert, was van de partij. De 23-jarige zangeres zong tijdens het concert onder meer haar hit One Last Time. Ze brengt het nummer opnieuw uit als single om geld op te halen voor We Love Manchester.



Het team van Ariana Grande twitterde na het concert: ,,55.000 verenigd. Het geluid van onze eenheid zal altijd luider zijn dan de stemmen van degenen die ons willen verdelen."