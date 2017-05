Kim Kardashian: tweede huwelijk was gedoemd te mislukken

Het huwelijk tussen Kim Kardashian en basketballer Kris Humphries was gedoemd te mislukken. Dat vertelde de realityster in een Amerikaanse talkshow. Kim wist al tijdens hun huwelijksreis dat de relatie geen stand zou houden.

Ze bekent dat ze met de verkeerde intenties in het huwelijksbootje stapte. ,,Ik dacht: shit, ik ben dertig jaar oud, ik kan m'n zaakjes beter op orde maken. Ik kan maar beter trouwen", vertelde ze in Watch What Happens Live op de zender Bravo. ,,Ik denk dat veel meiden dat meemaken. Dat ze in paniek raken omdat ze denken dat ze te oud worden, en al hun vrienden hebben al kinderen. Dat was de situatie."

Het huwelijk van Kim en Kris werd in 2011 als special uitgezonden op E!, de zender waar ook haar familie's realityshow Keeping Up With The Kardashian onderdeel van is. 72 dagen later vroeg Kim een scheiding aan. Die werd pas twee jaar later, vlak voor de geboorte van haar dochter met Kanye West, definitief. Inmiddels is ze drie jaar getrouwd met de rapper.

Kim trouwde op haar negentiende voor het eerst. Zonder haar familie in te lichten stapte ze in het huwelijksbootje met muziekproducent Damon Thomas. Ze gingen drie jaar later uit elkaar, volgens Kim omdat Damon zich schuldig maakte aan huiselijk geweld.