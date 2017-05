Kiev Calling: OG3NE op foto met Zweedse 'heroe'

Foto met Måns

Testosteronbommen

Machogedrag en een hoog testosteronniveau worden in Oekraïense kringen nog ouderwets gewaardeerd. In de avonduren demonstreren kerels op straat gretig hun mannelijkheid aan langs paraderende Olga’s en Anastacia’s. De kermis van vroeger leeft in het centrum van Kiev nog steeds. Zo meppen de heren zo hard mogelijk tegen een boksbal of proberen de hoogste trede van een wel heel onstabiel touwladdertje te bereiken. De acrobatische eigenaar van het toestel lukt dat altijd, maar tot grote hilariteit van joelende omstanders gaat het merendeel van de klimmers met zelfoverschatting roemloos ten onder. Zinloze bewijsdrang die nog een flinke hand grivna’s kost ook.

Bordkrijtjes en een Rubiks kubus

Golden Earring in de metro

Kiev heet door het Eurovisie Songfestival twee weken lang het kloppende hart van de internationale muziekindustrie te zijn. Daarin is OG3NE op jacht naar een evergreen met Lights & Shadows. Maar de retroballade is niet de enige Nederlandse song die bij Oekraïners populair is. In de akoestisch fijne catacomben van de Kievse metro zorgt een straatmuzikant voor tevreden blikken op het gezicht van passerende Hollanders. Want hij speelt op zijn elektrische gitaar feilloos Going to the Run van Golden Earring. Afwachten of de gitaarpartij van Lights & Shadows over een paar jaar ook door de bedompte treintunnels zal galmen.