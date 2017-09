Kensington staat volgend jaar in de Amsterdam Arena

video Tim Hofman bezoekt fetisjfeest voor mannen die even puppy willen zijn

14:46 Presentator Tim Hofman heeft zich in het BNNVARA-programma Spuiten en Slikken ondergedompeld in een opmerkelijk fenomeen: puppy play. Daarbij verkleden mannen zich als hond of eigenaar en spelen vervolgens, desnoods kruipend over de vloer en kwispelend met rubberen nepstaarten, de verstandhouding na tussen mens en trouwe viervoeter.