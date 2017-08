Katy Perry spoorloos tijdens première videoclip Taylor Swift

Even ging het gerucht dat de zangeressen bij het grote evenement hun bekoelde vriendschap nieuw leven zouden inblazen. Dat blijkt na gisteravond toch niet het geval. De twee botsen sinds Perry achtergronddansers van Swift zou hebben ingepikt voor haar tour in 2014, iets wat Katy betwist. Perry, die de eer kreeg om de avond te presenteren, was in geen velden of wegen te bekennen toen de nieuwe clip van Swift, Look wh at you made me do, in première ging. De organisatie had schijnbaar lucht gekregen van de oplaaiende ruzie, want de videoclip werd in de zaal aangekondigd door een geluidsassistent via een monitor. Daarmee werd hoogstwaarschijnlijk een ongemakkelijk moment voorkomen.

Uithalen

Ook de 32-jarige Perry kwam afgelopen week met een nieuwe videoclip, Swish swish. Daarin gooide ze weer olie op het vuur door te refereren aan Regina George in schaapskleding, een personage uit de film Mean Girls. In de clip speelt Katy Perry namelijk basketbal met haar team, de Tijgers, tegen de schapen. De mascotte van het rivaliserende team is een wolf in schaapskleren, hun coach draagt een blonde pruik – als ware het de Amerikaanse publiekslieveling. De tekst maakt het af: 'Jouw spel is ouderwets, ga met pensioen'.



Swift zou in haar gloednieuwe clip uithalen naar Perry. Zo valt het fans op dat de 27-jarige zangeres in Look what you made me do dezelfde beat gebruikt als onder de Halloweenscène die in Mean Girls zit. Daarnaast bevat de clip een lijst met zwarte namen. In het lied wordt expliciet gezegd: 'Ik heb een lijst met namen en jouw naam is in het rood onderstreept'. Deze zin zou volgens oplettende fans verwijzen naar Perry.