Justin Bieber: Ik ga nooit meer de bak in

Bruid Denise wil champagne met bierbudget

19 juni Kim Kötter koos afgelopen week al haar trouwjurk uit in Say Yes to the Dress. Morgen is het de beurt aan bruid Denise uit Den Haag, die een smaak van 10.000 euro heeft, maar een budget van 2.000 euro. ,,Champagnesmaak met een bierbudget."