Jörgen Raymann: Ik was een arrogante lul, nu een zelfbewuste

In zijn boek Raymann Zoekt Raad is Jörgen Raymann openhartig over de gevolgen van zijn eigen arrogantie. Maar ook de dood van zijn zus, drugsgebruik en de ontdekking van een tumor komen voorbij. ,,Ik veranderde van megalomaan naar nederig.’’

Het moest een keer misgaan’’, vertelt Jörgen Raymann (50) gelaten in een van de vele vertrekken van zijn peperdure, luxe villa van ruim 500 vierkante meter in Almere. ,,Dit konden we zeven jaar geleden bouwen, op de top van mijn succes. Ik voelde me onoverwinnelijk, maar dat was ik niet.’’

Hij verdiende een slordige miljoen euro per jaar met vooral zijn theatershows en tv-programma’s (Raymann Is Laat en Zo: Raymann). ,,Ik dacht dat ik onmisbaar was en werd een arrogante lul. Dat komt voor een groot deel door die bekendheid, ja. Als de zalen standaard vol zitten en je telkens weer hoort hoe fantastisch je bent, ga je het geloven. Alleen thuis werd ik op mijn nummer gezet. Terwijl ik grappen bleef maken, riepen mijn vrouw Sheila en mijn dochters (Melody van 23 en Jalisha van 19, red.): ‘Wij hebben geen kaartje gekocht hoor… doe ’s even normaal!’’’

Begin vorig jaar barstte de bom. Hij raakte zijn nieuwe tv-programma BAAS Raymann kwijt door een gebrek aan kijkers, had geen inspiratie voor iets nieuws op de planken. ,,Ik bleef maar tv-formules uitpoepen om bij de NPO te kunnen aankloppen, maar ze vonden het telkens niet goed genoeg. Het werd ineens heel stil en ik raakte goed in paniek.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Shody Careman

Raymann treedt niet in details, maar ‘een investering’ waarvoor de komiek en presentator een stevige lening afsloot, pakte desastreus uit. ,,Ik had ooit economie gestudeerd, dus zou het wel even slim aanpakken. En ineens, bam, stond ik een half miljoen euro in de min. Alles geboren uit simpele hoogmoed. Ik weet nog dat ik zo trots was als een aap met zeven lullen toen ik ooit een Porsche kocht, maar dat ik ook door de grond zakte toen ik hem vorig jaar moest verkopen.’’

Tot overmaat van ramp werd een tumor op zijn testikel ontdekt. ,,Toen na een paar weken duidelijk werd dat het goedaardig was en kon worden verwijderd, gingen even alle sluizen open en heb ik gejankt als een kind. Ik veranderde van megalomaan naar nederig.’’

Ommekeer

Die ommekeer werd onderwerp van een boek, vanaf vandaag in de winkel, waarin de in Suriname opgegroeide Raymann zich zeer kwetsbaar durft op te stellen. Niet alleen zijn recente val passeert de revue. Even openhartig is hij bijvoorbeeld over de dood van zijn zus Peggy (zij stierf op haar 23ste plotseling aan een hartstilstand) en hoe hij in zijn jonge jaren het verdriet de baas probeerde te zijn met drugs. Wiet, mdma, xtc, cocaïne; de hele rambam. ‘Ik vond dat ik het verdiende met zoveel verdriet’, is te lezen in het boek. ‘Ik kon de situatie toen gewoon niet aan.’

,,Ik gebruik nu absoluut niet meer’’, garandeert hij. ,,Sommige achtbanen doe je maar één keer in je leven. Daarnaast, ik ben veel te oud voor die shit.’’

In Raymann Zoekt Raad: Levenslessen van een Rasoptimist deelt hij de wijze lessen van mensen die hij ooit ontmoette (onder meer van inspirational speaker Stedman Graham, de man van Oprah Winfrey) en die van zichzelf om te laten zien hoe hij – ‘en hopelijk de lezer’ – zich na tegenslagen kan herpakken. ‘Hoe bepaal je je ‘phd’: passion, happiness en drive?’ aldus Raymann in zijn boek. Met onder meer dit motto probeert hij ook al jaren werknemers van bedrijven te enthousiasmeren. Hij is de eerste die toegeeft dat hij zelf lang niet altijd handelde naar zijn eigen positiviteitsspeeches. ,,Het is waar, ze beginnen pas te leven als je jezelf een keer goed tegenkomt.’’

Therapeutisch

Het allemaal eens opschrijven, werkte therapeutisch. Feit blijft wel dat Raymann een monsterschuld moet aflossen. ,,We kunnen hier gelukkig blijven wonen. Maar dure vakanties en constant uit eten, dat gaat niet meer. Ik heb ook al anderhalf jaar geen nieuwe kleding gekocht. Voor mij een unicum. Sheila en ik kokkerellen tegenwoordig veel samen. Dat geeft ook de relatie een nieuwe boost. Ons gezin is hechter geworden dan ooit.’’