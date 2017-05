Joke Bruijs nodigt Feyenoord uit voor galaconcert

'Wietze moet in actie komen'

21:02 Alleen Wietze de Jager kan de impasse doorbreken die is ontstaan bij Qmusic. De dj is in conflict geraakt met de radiozender, nadat bekend is geworden dat zijn voormalige boezemvriend Mattie Valk is ingegaan op een verbeterde aanbieding, terwijl het oorspronkelijke plan was dat ze allebei zouden verkassen.