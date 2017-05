John Mayer in de Ziggo Dome: een brave gitaarvirtuoos

Mayer koos voor een concertopbouw in vier delen: eerst met een volledige, elektrische, band (met onder meer de hits Who Says en Love on the Weekend), daarna solo akoestisch en vervolgens als lekker rockend trio met bassist Pino Palladino en Steve Jordan op drums. De finale was weer voor de complete band met onder meer het ovationeel onthaalde Slow Dancing in a Burning Room.



Ondanks de wel erg cheesy video-ondersteuning vol vallende bloemblaadjes maakte de akoestische set de meeste indruk. Daarvoor koos Mayer onder meer voor zijn inmiddels bekende maar niet minder overtuigende cover van Tom Petty's Free Fallin'.



Uiteraard maakte Mayer er geen gevaarlijke of rauwe uitvoering van. Je zou hem zelfs braaf kunnen noemen. Maar de volgende stap - werkelijk saai - volgt bij Mayer nooit, omdat hij werkelijk virtuoos gitaar speelt en zo fluweelzacht zingt dat het lijkt alsof hij de tekst persoonlijk bij iedere luisteraar in het oor fluistert.