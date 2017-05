Joaquin Phoenix en Rooney Mara zijn een setje

John Travolta schenkt kostbaar vliegtuig aan museum

29 mei John Travolta, die behalve acteur ook piloot is, doneert een van zijn vliegtuigen aan een luchtvaartmuseum in Australië. Het gaat om een historische Boeing 707 uit de jaren zestig, die hij in 1998 kocht. De toekomstige bestemming van het vliegtuig is de Historical Aircraft Restoration Society (HARS) in Albion Park, ongeveer 140 kilometer van Sydney.