Jeroen Pauw sluit tv-seizoen af met dictee

K-otic-zangeres Rachel na maagoperatie al 45 kilo lichter

15:29 Voormalig K-otic-zangeres Rachel Kramer (36) is door een maagverkleining in een paar maanden tijd 45 kilo afgevallen. De vocaliste, die al jaren zonder veel resultaat tegen hardnekkig overgewicht vocht, is superblij met haar nieuwe looks. ,,Er is geen oorlog meer in dit lichaam'', schrijft ze bij foto's van voor en na de ingreep die haar leven compleet veranderde.