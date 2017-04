Jennifer Lopez stelt nieuwe vlam voor aan haar moeder

De site toont foto's van J.Lo en A-Rod hand in hand in New York, terwijl ze een wandeling maken met Jennifers moeder Guadelupe, die overigens ook Rodriguez als achternaam heeft.

Eerder deze week bevestigde Alex in talkshow The View zijn relatie met de zangeres. ,,Het is overduidelijk", antwoordde de voormalige honkballer in The View op de vraag met wie hij aan het daten was. ,,Ze is een geweldige meid." Hij noemde Jennifer in het gesprek ook 'een van de slimste mensen die ik ooit heb ontmoet' en 'een ongelooflijke moeder'.