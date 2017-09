Jelle de Jong zwemt én acteert voor ALS

Wie de crew van Dokter Deen ‘live’ aan het werk wil zien, moet zondag afreizen naar de Amsterdamse grachten. De ALS City Swim is namelijk in het script van de dramaserie opgenomen. De hoofdrol is voor Jelle de Jong (30) alias Robbert van Buuren.

In één van de afleveringen van Dokter Deen staat de ALS City Swim centraal. Vrijwel alle acteurs doen zondag mee aan de zwemtocht door de Amsterdamse grachten. ,,Allemaal op hun eigen manier, maar Robbert –mijn personage in de serie-, is natuurlijk die sportieve, surfende, jonge jongen. Dus die zwemt de héle tocht. Toen me dat werd gevraagd, heb ik enthousiast ‘ja’ geroepen. Ik realiseerde me niet dat er eerst zes uur gefilmd moest worden, daarna verder gegaan met zwemmen en dan weer opnamen. Dat wordt een pittig dagje.”

Ben je sportief?

De Jong: ,,Ik dacht: ach, dat zwemmen loopt wel los, maar vier weken geleden werd ik toch even zenuwachtig. Ik voelde me altijd prettig met een schoolslag in een Frans zwembad op vakantie. Nu moet ik tweeënhalve kilometer lang in het open water van de Amstel aan de bak. Badmuts en brilletje op, in een wetsuit, met borstcrawl en ondertussen mijn teksten opdreunend en iemand die naast me zwemt.”

Dus?

,,Ben ik gaan trainen bij SwimGym van Johan Kenkhuis, een voormalig topzwemmer. Met lessen in borstcrawl, ademhalingsoefeningen. Ik moet goed voor de dag komen. Het wordt sowieso een gigantische draaidag met vier, vijf cameraploegen in plaats van één.”

Hoe spannend wordt Dokter Deen dit seizoen?

,,Spannend! We zijn vier jaar verder in de tijd. Ik ben voornamelijk bezig om de praktijk te runnen, samen met Abbey Hoes, die mijn geliefde speelt. Ik probeer ondertussen mijn privéleven op orde te brengen en dat lukt natuurlijk niet vanwege de afleiding van andere vrouwen.”

Reist het besef mee dat dit het laatste jaar is van Dokter Deen?

,,Nou, afgelopen woensdag was het een zéér bijzondere dag. We draaien de serie niet in chronologische volgorde en die dag namen we al de laatste scene op. Iedereen was stil, emotioneel en sentimenteel, terwijl we dus gewoon nog een maand door moeten, maar je voelde echt aan alles: ‘Dit is het einde’.”

Val je in een gat?

,,We werken nu al zes jaar praktisch met dezelfde groep mensen. We zijn als familie. Dan val je gevoelsmatig wel in een gat, ja. Gelukkig heb ik het druk genoeg, want ik ben al begonnen aan de repetities van Vastgoed B.V., een toneelstuk met Huub Stapel en Jörgen Raymann.”