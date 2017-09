Jane Fonda (79): Seks wordt beter als je ouder wordt

Bijna veertig jaar na The Electric Horseman (1979) staan Hollywoodlegenden Jane Fonda (79) en Robert Redford (81) weer samen voor de camera. In het filmdrama Our Souls at Night , dat vandaag in Venetië zijn wereldpremière beleefde, bewijzen de sterren dat liefde op latere leeftijd toch nog mogelijk is.

Quote Het ergste wat je je als mens op je sterfbed kan realiseren is dat je te weinig liefde hebt gegeven aan je dierbaren Jane Fonda Al in de eerste scène van de Nextflixfilm Our Souls at Night vraagt Jane Fonda aan haar buurman Robert Redford, met wie zij tot nu vluchtig contact had, recht op de man af: ,,Wil je met mij naar bed?" Niet om de seks voegt zij er meteen aan toe, maar vooral om samen te slapen. Zonder bijbedoelingen dus. Zo begint een tere, breekbare liefdesrelatie die aantoont dat ware, onbaatzuchtige liefde op late leeftijd zeker mogelijk is.



,,Ik wilde nog een keer een film met Jane voordat ik sterf'', zei Redford vandaag gekscherend in Venetië. ,,Bovendien wilde ik een romantische film maken over oudere mensen die er in het huidige bioscoopaanbod bekaaid afkomen", aldus de acteur die de film zelf produceerde.



Jane Fonda had een ander motief om de rol te spelen. ,,In onze vorige films speelde ik vrouwen die hun handen niet thuis konden houden als zij met Robert in contact kwamen. Ik wilde ondervinden of dat nog steeds het geval is. Het antwoord is ja."

Duidelijke band

De twee zitten tijdens de persconferentie naast elkaar. Fonda is gekleed in een wit broekpak. Redford draagt een overhemd dat hij halverwege het gesprek uittrekt. Hij houdt zijn witte T-shirt aan. Fonda raakt hem een paar keer aan om haar woorden te onderstrepen. De twee hebben een duidelijke band. De actrice komt er rond voor uit dat zij sinds hun eerste film Barefoot in the Park (1967) verliefd op hem is. ,,Als Robert ergens verscheen keken alle vrouwen om. Ik wist toen al dat hij een grote ster zou worden."

Het hoogbejaarde liefdeskoppel uit Our Souls at Night gaat op den duur ook echt met elkaar naar bed. Fonda: ,,Maar de seksscène duurde wat mij betreft veel te kort. Robert houdt er niet zo van om die te spelen. Kijk, seks op latere leeftijd is zeker mogelijk. Misschien is het zelfs beter. Want wat heb je als oudere te verliezen?"

Met de liefde in haar eigen leven heeft Jane Fonda op haar huidige leeftijd een gecompliceerde verhouding. De actrice gaf onlangs te kennen dat zij op jonge leeftijd seksueel was misbruikt. Ook heeft zij in haar begintijd in Hollywood veel producenten meegemaakt die met haar naar bed wilden in ruil voor een filmrol. Met de mannen in haar leven trof zij het ook niet. Huwelijken en affaires waren tot mislukken gedoemd. Onder meer met de tirannieke CNN-oprichter en miljardair Ted Turner en filmregisseur Roger Vadim.

Turbulent leven

Eeuwigdurende liefde heeft Fonda in haar turbulente leven nooit meegemaakt. Om nog maar te zwijgen over haar verkrampte verhouding met haar vader Henry Fonda, een gerespecteerd acteur (The Grapes of Wrath, Once Upon a Time in the West) die - aldus zijn dochter - thuis een hardvochtige en kille man was. Haar moeder pleegde zelfmoord toen Jane net 12 jaar oud was geworden. En ook met haar gezondheid heeft de bijna 80-jarige veel getobd. Zij heeft een kunstheup en kunstknie. Haar standaardgrapje is dan ook: ,,Ik heb meer staal in mijn lijf dan de bionische vrouw."

Ondanks deze tegenslagen zit Jane Fonda nog steeds goed in haar vel. Zij heeft haar gevoel voor humor niet verloren, zoals zij bewijst in Venetië. ,,Ik hoor alle vragen wél goed", grapt zij tegen Redford die soms moeite heeft een vraag helemaal te verstaan. Met haar tegenspeler aan haar zijde praat zij gloedvol over haar vertolking van een vrouw die op vergevorderde leeftijd nog van de liefde kan proeven door aan te pappen met haar buurman. Voor de twee filmiconen is het een historische samenwerking. En ze herhalen het nog maar een keer. Vijftig jaar geleden stonden zij voor het eerst samen op de filmset in de romantische komedie Barefoot in the Park. En daarna maakten beiden nog The Electric Horseman (1979), een ondergewaardeerde film die tijdens het Filmfestival van Venetië een speciale vertoning krijgt.

Wat is de boodschap van Our Souls at Night? Fonda hoeft er niet lang over na te denken. ,,Aan het einde van je leven maakt het niet uit hoeveel prijzen je hebt gewonnen of hoeveel geld je op de bank hebt staan. Belangrijk is of je kinderen van je houden. Of je vrienden. Het ergste wat je je als mens op je sterfbed kan realiseren is dat je te weinig liefde hebt gegeven aan je dierbaren. Daar gaat deze film over."

