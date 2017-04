Jan Jaap van der Wal en zijn Eva verwelkomen zoontje

Het is niet duidelijk wanneer de kleine spruit exact is geboren, maar de kersverse ouders zijn in ieder geval in de zevende hemel. De felicitaties op sociale media stromen binnen. 'Mooie naam en gefeliciteerd!' en 'Welkom Tove, heel veel geluk en gezondheid met je papa en mama toegewenst', klinkt het in de reacties.



Enkele weken geleden verklapte de actrice dat er een jongetje op komst was. Het stel, dat in 2010 trouwde, was al langere tijd bezig met een baby. In februari maakten ze eindelijk bekend 31 weken in verwachting te zijn na een jarenlang proces dankzij intra-uteriene inseminatie. Jan Jaap en Eva wilden eerst een kind adopteren, maar maakten later toch de keuze om het via het ziekenhuis te proberen.